المواصلات : تمديد سريان رخص المركبات والرخص الشخصية لغاية انتهاء حالة الطوارئ

رام الله /سما/

أصدرت وزارة النقل والمواصلات عدة قرارات وتعليمات بخصوص رخص المركبات والرخص الشخصية والمعاملات في مديريات الترخيص في محافظات الوطن

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة إنه "التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، وإستناداً لقرارت دولة رئيس الوزراء لمكافحة تفشي فايروس كرونا وبناءا على الصلاحيات المخولة لنا من قبل معالي وزير النقل والمواصلات عاصم سالم فتم تمديد سريان رخص المركبات والرخص الشخصية لغاية الانتهاء من فترة الطورائ

وأضاف عكوبة ان مديريات النقل والمواصلات في عدد من المحافظات ستقوم بفتح ابوابها أمام المواطنين لتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات الوقائية المتبعة وفق سياسة الحكومة الفلسطينية المتبعة

وأشار عكوبة إلى ان جميع المواطنين الذي انتهت رخصة قيادته ورخصته الشخصية قبل تاريخ 5/3/2020 لعدم القلق وعدم التوجه إلى المديريات فقد تم تجديد سريانها لغاية الانتهاء من فترة الطورائ

وطالب عكوبة جميع المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال زيارتهم لمديريات النقل والمواصلات حفاظًا على سلامتهم