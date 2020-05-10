لجان المقاومة:تعطيل البنوك لحسابات "الاسرى الابطال "ياتي في سياق تجريم نضال ومقاومة شعبنا

غزة / سما /

اكدت "لجان المقاومة في فلسطين" ان تعطيل "بنكي فلسطين والقاهرة عمان" حسابات الاسرى في سجون العدو الصهيوني وكذلك الاسرى المحررين هو عمل خطير يجب ادانته ورفضه من كل مكونات شعبنا لانه يستهدف اسرانا ويوصمهم بالارهاب .

وشددت لجان المقاومة ان هذه القرارات نتعتبرها طعنة غادر ومسمومة لتضحيات اسرانا وذويهم تزيد من معاناتهم وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وخاصة الاسرى في السجون الذين يواجهون السجان وجائحة كورونا .

وطالبت لجان المقاومة ادارات هذه البنوك الى التراجع الفوري عن هذه القرارات الغير وطنية والتي تهدف الى تجريم نضال ومقاومة شعبنا الفلسطيني واسراه البواسل .

واستهجنت لجان المقاومة رضوخ ادارات هذه البنوك التي تكدس اموالها ومرابحها على حساب ابناء الشعب الفلسطيني للاملاءات والضغوطات الصهيوامريكية .

واشارت لجان المقاومة ان تعطيل حسابات الاسرى وقطع المزيد من رواتب الاسرى والشهداء والموظفين الا يخدم الا العدو الصهيوني وتمرير صفقة القرن الخبيثة .

وحذرت لجان المقاومة هذه البنوك من الاستمرار في هذه السياسات الخسيسة لان المساس بقضية الأسرى هي امعان في عقوبتهم على دورهم الوطني وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبرهيمي .

وطالبت لجان المقاومة الكل الفلسطيني العمل بشكل جماعي وجعل قضية محاربة الأسرى المحررين وذوي الأسرى والتضييق عليهم قضية رأي عام وعلى راس مواجهتها لهذه الطغمة الفاسدة .

ودعت لجان المقاومة كافة ابناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة بالوقفة الحاشدة التي تنظمها اللجان رفضا لقرارات بنكي فلسطين والقاهرة عمان وذلك يوم الاحد القادم الموافق" 10/5/2020" الساعة"12" ظهرا امام بنك القاهرة عمان في مدينة غزة مقابل ساحة الجندي المجهول للتعبير عن الرفض والغضب ضد هذه القرارات الظالمة وتضامنا مع اسرانا الميامين .