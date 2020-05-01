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مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12 وتكشف عن زوجها الجديد

الخميس 07 مايو 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12 وتكشف عن زوجها الجديد


القاهرة /وكالات/

أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها "سلطانة المعز"، حيث يعد الزوج الثاني عشر لها.

مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12 وتكشف عن زوجها الجديد
 
غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

وصرحت غادة عبد الرازق لوسائل الإعلام المصرية، بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

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