بالفيديو- الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من كورونا.. وغزة امام خطر متزايد تؤكده تحذيرات الصحة العالمية

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 14 حالة تعافي.

ولفت المتحدث باسم صحة غزة اشرف القدرة، الى أنه لازالت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة.

وأوضح، أن وزارة الصحة انهت فترة الحجر الصحي لـ 1909 مستضاف في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الاسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد من بينهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وأشار القدرة، الة أن وزارة الصحة تتابع صحياً 481 مستضاف داخل مركز صحي بما فيهم 149 عائد من العالقين في الاردن عبر حاجز بيت حانون مؤخراً ويقوم على رعايتهم 232 كادر طبي وشرطي وخدمات.

وبين القدرة، أن المختبر المركزي اجرى فحص 6832 عينة مخبري كانت منها 6812 عينة سالبة وسجلت 20 اصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي وجميعها كانت داخل مراكز الحجر الصحي.

ونوه الى أن الطواقم الطبية تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم بما في ذلك الفحوصات المخبرية وبحمد الله حالتهم جيدة ومطمئنة بالاضافة الى 5 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي برفح.

وشددت وزارة الصحة، على ان قطاع غزة امام خطر متزايد تؤكده تحذيرات منظمة الصحة العالمية لاحتمالية لتفشي الوباء مما يتطلب استمرارا في الاجراءات الاحترازية وتعزيز تعزيز السلوك المجتمعي في اتباع ارشادات الوقاية والسلامة في كافة تفاصيل حياتنا اليومية

وأضاف: ان احتياج وزارة الصحة وفقا لخطتها لمواجهة جائحة كورونا 59 مليون دولار ولكن ما وصلنا حتى اللحظة من مؤسسات اغاثية 1.7 مليون دولار فقط.

نؤكد مجددا ان ما وصلنا من رام الله 2 مليون و250 الف دولار منذ بداية العام وهي ضمن الارساليات الاعتيادية وهي تمثل 5% من احتياجنا السنوي المقدر ب47 مليون دولار للادوية والميتهلكات الطبية ولوازم المختبرات.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة انها لم تتلقي اي حصة من المساعدات التي وصلت رام الله من الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة كورونا والتي عبرت عنها رام الله في اجتماع المؤسسات الصحية وقالت انها تسلمت 40 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وجدد القدرة، المطالبة لاحرار العالم وكافة الجهات المعنية الى الاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي في المرافق الصحية وتوفير كميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا

وتوجه بالشكر والتقدير لكافة الطواقم التي تواصل الليل بالنهار لخدمة ابناء شعبنا في مراكز الحجر الصحي ومستفى العزل والمختبر المركزي واماكن العمل