مجلس الأمن يناقش مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي فلسطينية نهاية مايو

رام الله / سما /

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن جلسة لمجلس الأمن ستعقد في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة مخططات الضم واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على اسرائيل من أجل عدم الإقدام على هذ الخطوة.

وقال منصور لإذاعة صوت فلسطين ، يوم الخميس، إلى أن لقاء سيتم عقده اليوم ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وذلك عبر وسائل التواصل الالكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي ومع أعضاء في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين.

وجدد منصور التأكيد على محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الضم، لمنع اسرائيل من الاقدام على الضم وتشديد الخناق عليها بدءا من شهر يوليو القادم.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الاجتماعين الذي تم عقدهما يوم أمس ، عبر الوسائل الالكترونية مع الأمين العام للأمم المتحدة من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.