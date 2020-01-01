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"الصحة بغزة" تؤكد استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

الخميس 07 مايو 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة بغزة" تؤكد استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين


غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أنها تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، على الرغم من جائحة "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات احترازية وقائية مكثفة تضمن سلامة المرضى والمواطنين.

وقال مدير عام المستشفيات في غزة عبد السلام، إنه تم وضع عدة خطط تحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية بالحد الأدنى، منها تصنيف الخدمات الصحية إلى (خدمات تقدم داخل الوزارة وخدمات تقدم خارج الوزارة)، إلى جانب وضع خطة تقليص الخدمات الصحية أثناء الأزمة، وحصر إمكانيات و قدرات ما هو متوفر في القطاع الأهلي و الخاص، و خطة تعويض الخدمات المعطلة من المؤسسات الأهلية والخاصة،

بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والأهلي بوضع أنشطة الخطة، وفتح في كل مستشفى مركز مخصص للحجر، واتخاذ إجراءات الوقاية بالمستشفيات "توزيع واقيات وجل "بدأ بالأقسام أكثر توجها مع المرضي فالأقل.

وأوضح التقرير الربع الأول لعام 2020، أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت في كافة مستشفيات وزارة الصحة،"16247"عملية جراحية في كافة التخصصات، منها (3773) طارئة، و(6415) مجدولة و(517) ذات مهارة، و(3347) كبرى، والصغرى(3567) عملية والمتوسطة(2581) عملية، وإجراء (1595) عملية قيصرية.

ورصد التقرير إجراء (97721) عملية ضمن الرعاية النهارية و(1450) عملية منظار ، إلى جانب اجراء (864) عملية قسطرة قلبية.

و أفاد التقرير، بأن عدد المترددين على أقسام طوارئ المستشفيات فاق (383 ألف) متردد خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجاري، وأدخل منهم حوالي(9.5%) للأقسام الداخلية لمتابعة العلاج.

وعلى صعيد العيادات الخارجية، أظهر التقرير أن العيادات الخارجية استقبلت أكثر من (153 ألف) حالة مرضية، وتابع منهم (54%) في العيادات الخارجية، و(20%) في عيادات الباطنة.

وبين التقرير، أن (8724) مريض، كان قد استفاد من جلسات العلاج الطبيعي بعدد (26249) جلسة، إلى جانب استفادة (2681) مريض من جلسات الغسيل الكلوي بعدد(29855) جلسة، منوها إلى أن عدد أجهزة الغسيل الدموي داخل المستشفيات (395) جهاز.

ويشير التقرير، إلى أن مجموع الدخول للأقسام الداخلية وصل الى أكثر من (46 ألف) حالة، وبنسبة اشغال أسرة (80.6%)، ومتوسط مدة المكوث (3.3%).

#الصحة بغزة #خدمات صحية

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