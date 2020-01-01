4 ملايين دولار ضمن اتفاقية بين صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن

رام الله / سما /

قال وزير العمل نصري أبو جيش إن وزارته أطلقت سبع مبادرات من ضمنها مبادرة بقيمة 4 ملايين دولار ضمن اتفاقية ما بين صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن ويجري الان العمل على زيادة القيمة الى 10 ملايين دولار لمساعدة المنشآت الصغيرة من أجل انعاشها وتفعيلها.

وأشار وزير العمل إلى أن هدف المشروع هو ابقاء العمال في عملهم بهذه المنشآت وإعادة العجلة الاقتصادية، مبينا أن هذا المشروع تم البدء فيه عمليا على شكل قروض ميسرة بفترة تسهيل 6 اشهر، متوقعا أن يكون هناك اقبال كبير على هذا المشروع بسبب تضرر ثلثي المنشآت من أصل 148 الف منشاة في فلسطين.

واشار ابو جيش الى الاتفاقية التي وقعت مع بنك فلسطين أمس بحضور رئيس صندوق وقفة عز ورئيس سلطة النقد ورئيس مجلس الادارة جاءت لدعم برنامج العمال المتضررين من جائحة كورونا ومساعدتهم من خلال الصندوق.

وأضاف أبو جيش أن نصف مليون شيكل من التبرعات هي من عمال وموظفي بنك فلسطين تحت شعار ومبادرة من "العمال الى العمال"، إلى جانب مجموعة من المبادرات التي تم توقيعها من أجل دعم العمال وسيتم توزيعها خلال الاسبوع القادم والانتهاء منها قبل عيد الفطر.