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رسمياً.. عودة الدوري الألماني في 16 مايو الجاري

الخميس 07 مايو 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. عودة الدوري الألماني في 16 مايو الجاري


سما / وكالات/

أعلن وبشكل رسمي اليوم الخميس عن عودة الدوري الألماني من جديد في 16من شهر مايو الجاري حسبما أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي.

وعقدت الأندية الألمانية محادثات مؤخراً من أجل عودة الدوري الألماني بعدما حصلت الأندية على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية للعودة للتدريبات واستئناف الدوري يوم الأربعاء المقبل.

وأكد الاتحاد الألماني أن مسابقة البوندسليجا و البوندسليجا 2 ستعود للحياة من جديد بخوض المنافسات في غضون أسبوع مع شرط إقامة كل المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وعرفت المفاوضات بين أندية البوندسليجا اتفاقًا بشأن جدولة المباريات التسع المتبقية من الموسم الجاري الذي يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيبه حتى الآن.

و بناءً على القرار ستعود عجلة الدوري الألماني للدوران بمباريات الأسبوع السادس و العشرين من المسابقة التي تأجلت جميعها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في البلاد.

#الدوري الألماني #كورونا

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