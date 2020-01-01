الاقتصاد بغزة: تحرير 33 محضر ضبط خلال 249 جولة وزيارة تفتيشية

غزة / سما /

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، جولات ميدانية تفتيشية على مصانع المشروبات الغازية والمياه المعدنية نتج عنها تحرير 33 محضر ضبط.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لعمل الوزارة، إن مفتشي وطواقم حماية المستهلك نفذوا 249 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية، وأضافت أنه تم تحرير 33 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين ويروجون بضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

ولفت التقرير الى أن مكتب خانيونس نظم 4 جولات و84 زيارة تفتيشية وحرر6 محاضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفة الفلسطينية، ونظم مكتب غزة 5جولات تفتيشية و67 زيارة للمحلات التجارية، وحرر6 محاضر ضبط واتلاف لمواد غذائية راسبة في الفحص المخبري ومنتهية الصلاحية، وتم سحب (6) عينات مواد غذائية، والتحفظ على 2 طن فول لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبين التقرير أن مفتشي الادارة العامة للصناعة بالوزارة نفذوا جولات تفتيشية على مصانع المشروبات الغازية بمحافظة غزة، وتأتي هذه الجولات للتأكد من مدى التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.