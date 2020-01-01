الاوقاف:الاحتلال يواصل التهويد ويمنع رفع الاذن ٥٦ وقتا في المسجد الابراهيمي خلال نيسان الماضي

توقفت الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى بسبب الظروف الصحية لتداعيات فيروس كورونا واستمرت الانتهاكات اليومية بحق المدينة والمواطنين المقدسيين ومحاربتهم في اقتصادهم ولقمة عيشه



وسجل خلال نيسان الماضي كما رصدت وزارة الأوقاف في تقريرها الشهري مشاريع تهويدية تمثلت بطرح سلطات الاحتلال لبناء نفق سكة حديد تحت الارض يصل الى تخوم المسجد الاقصى والمشروع الثاني ببناء سكة حديد فوق الارض في احياء القدس المختلفة وبشكل محدد احياء البلدة القديمة وسلوان وابو طور ومخطط اخر يربط المستوطنات في مدينة القدس عبر مد خط سكة حديد للقطار الخفيف



وفي اطار احكام السيطرة على المدينة نصبت قوات الاحتلال حواجز معدنية متحركة واشارة مرور ثبت اعلاها كامرة مراقبة وسط طريق المجاهدين ورغم توقف الانتهاكات للمسجد الاقصى استمرت الانتهاكات اليومية في حق المواطنين المقدسين فالاحتلال لا يريد اي مظهرا عربيا او اسلاميا في المدينة فمنعت قوات الاحتلال مسحراتي حي وادي الجوز من القيام بعمله وايقاظ اهالي الحي للسحور وهدّدته بالاعتقال والغرامة المالية



وامعانا في عملية التهويد عرضت سلطات الاحتلال اسماء جنودها الذين قتلوا في حروبها عند الجزء الغربي من السور وبالتحديد في منطقة باب الخليل

وواصل الاحتلال خلال هذا الشهر ملاحقة القيادات الدينية في المدينة فاقتحمت منزل خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري واستدعت مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني للتحقيق .

ولاحقت سلطات الاحتلال الفعاليات والمبادرات الشبابية للوقاية من انتشار فايروس كورونا بكل الوسائل والاساليب العنصرية التي تتعاظم يوم بعد يوم وحررٌت مخالفات مالية باهظة على المواطنين واعتقلت محافظ المدينة ووزيرها.



ان ما يقوم به الاحتلال داخل الاحياء الفلسطينية في القدس هو عبارة عن اجراءات قمعية لكل من يبادر بفعل الخير ومد يد العون للمقدسين في هذه الظروف وفرضت مخالفة على امين سر حركة فتح في سلوان بحجة اجراء فحص الفايروس والتواجد في مكان فحص العينات في البلدة.



وشهد هذا الشهر قيام عناصر من عصابات المستوطنين بالتظاهر امام باب المغاربة مطالبين بفتح المسجد الاقصى لقتحاماتهم.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب أن الاحتلال يسارع الزمن في الانقضاض وأحكام السيطرة على القدس بمشاريعه التهويدية المرفوضة جملة وتفصيلا ومحاربته للمقدسي اينما كان ولا يدخر جهدا ولا مناسبة في ذلك حتى في اسوٱ الظروف الصحية المنتشرة في المدينة الاحتلال لا يابه بالمواطنين بل لا يقدم لهم المساعدة وبنفس الوقت يمارس الإرهاب علبهم ويصادر ممتلكاتهم ويهدم منازلهم.



ودعا أبو الرب العالمين العربي والإسلامي لسرعة التحرك لإنقاذ المدينة وأهلها وكذلك سرعة التحرك لوقف اعمال التهويد والسيطرة الخطيرة جدا على المسجد الابراهيمي.

وفي خليل الرحمن وامعانا في التهويد والسيطرة صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال على قرار يقضي ب الاستيلاء على اراضي الحرم الابراهيمي وتوظيفها في المشاريع التهويدية والاستيطانية وواصل الاحتلال منع الاذان مسجلا هذا الشهر ٥٦ وقتا منع فيها رفع الاذان من على ماذن الحرم الابراهيمي.



وفي نابلس حطم مستوطنون شواهد قبور في قرية برقة الذين تسللوا من مستوطنة حومش المخلاة الى منطة القبيبات في القرية.



وفي طوباس اخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد عباد الرحمن قيد الانشاء في قرية كردلة.