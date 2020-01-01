التنمية تتسلم من( تيكا) 2500 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

رام الله / سما /

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم، من وكالة التعاون والتنسيق التركية " تيكا" ممثلة بمديرها في فلسطين أحمد رفيق شتنكايا 2500 طرد غذائي لتوزيعها من خلال مديرياتها المنتشرة بجميع المحافظات على الأسر الفقيرة والمنكشفة خاصة الأيتام والنساء المطلقات.

أكد وزير التنمية أن ما تقدمه تيكا يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين كما شكر للحكومة والشعب التركي وتيكا على هذه الخطوة.

وتحدث د. مجدلاني عن أبرز الاجراءات التي قامت بها الوزارة في ظل الظروف التي تمر بها دولة فلسطين بمواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة بالنسبة للمراكز الايوائية التي تعنى بحماية النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والمسنين والأطفال ضحايا العنف وكذلك الاطفال الأحداث حيث اتخذت كافة التدابير الصحية واجراءات السلامة للحفاظ على سلامة النزلاء من خلال توفير المواد الصحية ومواد التعقيم ومنع الزيارة.

واوضح الوزير أن الوزارة وعبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والبنوك الفلسطينية وفرت العديد من الطرود الصحية والغذائية للمستفيدين المسجلين على قوائم الوزارة وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعنى بالنساء والمسنين والاطقال، كما صرفت من خلال صندوق وقفة عز مساعدة مالية لحوالي 10 آلاف أسرة تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.

بدوره أشار شتنكايا إلى أن المساعدات التي تقدمها "تيكا" هدفها الوصول إلى الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جميع أنحاء فلسطين، وأن هذه المساعدات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة . وقال: إن هذه الطرود الغذائية تحتوي على مواد تموينية أساسية تسد بعض احتياجات الأسر الفقيرة في ظل جائحة كورونا .

وتم تسليم الطرود بمقر مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية التابع للوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، الوكيل المساعد للتنمية والتخطيط أمين عنابي، ومدير دار الأمل مالك أبو خليل ،و نائب مديرية التنمية الاجتماعية رام الله والبيرة سليم عودة، ورئيس فريق متطوعي الوزارة (همة) باسل ابو زايده .