لماذا تقدّمت هيفا وهبي ببلاغ ضد مدير أعمالها ؟

وكالات / سما /

هل ستلجأ النجمة الأكثر جماهيرية هيفا وهبي إلى سجن مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي تقّدمت ببلاغ ضدّه بسبب استيلائه على 63 مليون جنيه من ممتلكاتها ؟ فالأمور وصلت إلى حدّها على ما يبدو بين الطرفين وفقاً لآخر المستجدات.



وفي التفاصيل ،فقد حرّرت النجمة هيفا بواسطة محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش محضراً يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضّد مدير أعمالها السابق محمد وزيري وذلك بحسب صحف مصرية.



واتهّم محامي هيفا وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما نظّمت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.



وتردّد سابقاً أن هيفا كانت على علاقة وطيدة بمحمد وزيري حيث ذهب البعض الى توقّع وجود علاقة حبّ تجمعهما .