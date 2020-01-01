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أسبوع الموضة المقبل في باريس سيقام عبر الانترنت

الخميس 07 مايو 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع الموضة المقبل في باريس سيقام عبر الانترنت


وكالات / سما /

سيكون أسبوع الموضة المقبل في باريس مكرسا لأزياء الرجال وسيجرى عبر الانترنت بين التاسع من تموز/يوليو والثالث عشر منه على ما ذكر اتحاد الأزياء الراقية والموضة.

وستقدم مجموعات الملابس الرجالية الجاهزة لربيع-صيف 2021 "على شكل فيلم أو مقاطع مصورة" على منصة إلكترونية خاصة "مع الإبقاء على "مبدأ البرنامج الرسمي" على ما أوضح الاتحاد في بيان.

وبسبب وباء كوفيد-19، ألغي أسبوع الموضة للملابس الجاهزة (23-28 حزيران/يونيو) والأزياء الراقية (5 إلى 9 تموز/يوليو).

وبسبب التغييرات الحاصلة مع فيروس كورونا المستجد، يفكر المصممون بمرحلة ما بعد الوباء.

وكان المدير الفني لدار "إيف سان لوران" أنطوني فاكارلو أعلن أن الدار انسحبت من أسبوع باريس للموضة 2020 مفضلة تصميم المجموعات وعرضها بوتيرتها الخاصة مع التركيز على "علاقتها بالأفراد ويومياتهم".

ودعا المصمم الإيطالي جورجيو أرماني الذي يقدم مجموعاته للملابس الجاهزة في ميلانو وللأزياء الراقية في باريس، في آذار/مارس إلى "التخلي عن كل ما هو غير أساسي".

#الموضة #باريس

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