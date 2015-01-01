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شاهد.. فرقة "رقصة التابوت" تشكر أطباء العالم بطريقتها الخاصة

الخميس 07 مايو 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فرقة "رقصة التابوت" تشكر أطباء العالم بطريقتها الخاصة


وكالات / سما /

مع مواجهة العالم لأزمة كورونا، أعرب أعضاء فرقة "رقصة التابوت" عن امتنانهم للأطباء المتواجدين في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة.

ونشر أحد أعضاء الرقصة الشهيرة، عبر موقع "انستغرام"، فيديو وجه خلاله رسالة إلى جميع الأطباء.

وارتدى أعضاء الفرقة المتخصصة بالرقص عند حمل التابوت، اللباس الأبيض الخاص بالأطباء وقال قائدهم:

الأطباء والعاملين في مجال الصحة هم الأمل الوحيد للعالم الآن حيث يواجه العالم خطرًا غير مرئي، بينما يتسابق العلماء مع الوقت لتحقيق الإنجاز في إنشاء لقاح ضد الفيروس المعدي.

يذكر أن الرقص بالتابوت هو "تقليد" مستخدم في عدد من دول أفريقيا يعتقد من خلاله أنه يجلب "الفرح" للمتوفى.

ويعود الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحد طقوس الجنائز في غانا على وجه التحديد، وهو موجود في يوتيوب منذ العام 2015، وقد حظي بنحو 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وبينما يتناول رواد مواقع التواصل مقاطع "رقصة التابوت" هذه الأيام من نطاق فكاهي، فإن الأمر على نحو كبير من الجدية لدى الناس في غانا، وكذلك بالنسبة للفرقة التي تؤدي الرقصات، حيث أنهم مجبرين على القيام بحركات معينة يطلبها أهل الميت.

#رقصة التابوت #الأطباء

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