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بشكل "مأساوي"... وفاة طفلة في لبنان بسبب مسلسل تركي

الخميس 07 مايو 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشكل "مأساوي"... وفاة طفلة في لبنان بسبب مسلسل تركي


وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأربعاء، بوقوع حادثة مروعة في لبنان، في منطقة البقاع الغربي، انتهت بوفاة طفلة بعد تقليدها لمشهد في مسلسل تركي.

وذكر مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وهي من بلدة الروضة الواقعة في منطقة البقاع الغربي في لبنان، وتوفيت شنقا بعدما حاولت إعادة مشهد تمثيلي من أحد المسلسلات التركية المعروضة على التلفاز.

وأضافت المصادر أن الطفلة كانت تتابع مسلسلا تركيا وشاهدت الممثلة التركية تمارس عملية الانتحار شنقا بحبل، فتأثرت بهذا المشهد وقامت بتمثيله مستعملةً شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها، فحصلت عملية الاختناق.

 وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث شهدت الدول العربية حالات مماثلة بسبب تأثر الأطفال والمشاهدين بلقطات مصورة من أفلام ومسلسلات يقدمون على إعادة تمثيلها دون مراعاة المخاطر التي تحدق بهذه الخطوة.

#لبنان #مسلسل تركي #طفلة

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