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الشرطة الفيتنامية تضبط 630 كيلوجراما من جثث الكلاب والقطط في حافلة

الخميس 07 مايو 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفيتنامية تضبط 630 كيلوجراما من جثث الكلاب والقطط في حافلة


وكالات / سما /

ذكر تقرير صادر عن الشرطة الفيتنامية، اليوم الخميس، أن شرطة المرور في أحد الاقاليم الواقعة بوسط البلاد، ضبطت 630 كيلوجراما من جثث الكلاب والقطط وأحشاء تخص حيوانات أخرى، في حافلة ركاب.

وأكتشف الأمر أمس الأربعاء عندما أوقفت شرطة المرور في إقليم نجي آن، حافلة ركاب كانت في طريقها من مدينة هو تشي منه إلى هانوي، بحسب ما ذكرته صحيفة "كونج آن نجي" التابعة للشرطة.

وجاء في التقرير إن الجثث والأحشاء كانت موضوعة في صناديق مصنوعة من الستايروفوم وكانت رائحتها كريهة.

لم يتمكن سائق الحافلة، دينه مينه هيو 42/ عاما/ من تقديم أي وثائق تتعلق بأصول الشحنة، فقامت الشرطة بتسليم الصناديق إلى مركز بيطري محلي.

ويعتبر نقل وقتل وبيع وتناول لحوم القطط والكلاب، قانونيا في فيتنام، لذلك لا يمكن للشرطة تغريم السائق إلا في حال عدم تقديمه أي وثائق خاصة بالشحنة.

وتعتبر لحوم الكلاب والقطط من الأطعمة الشهية لدى الكثيرين في فيتنام.

#فيتنام #الكلاب #القطط

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