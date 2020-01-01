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انهيار أرباح "باي بال" لخدمات الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول

الخميس 07 مايو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار أرباح "باي بال" لخدمات الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول


وكالات / سما /

أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني باي بال هولدنجز امس الاربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بشدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الأول بلغت 84 مليون دولار بما يعادل 07ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 667 مليون دولار بما يعادل 56ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها بعد استبعاد البنود غير المتكررة والعوامل المتغيرة بلغت 786 مليون دولار، بما يعادل 66ر0 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 62ر4 مليار دولار، مقابل 13ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 9ر11 في المئة سنويا.

#باي بال #الدفع الإلكتروني

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