سادس صفقات بيت حانون الرياضي الصيفية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن سادس صفقات بيت حانون الرياضي, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن المدافع أحمد أبو كوش انضم لصفوف بيت حانون الرياضي مدة موسم واحد, عقب رحيله عن الأقصى.

ويعدّ أبو كوش إضافة جيدة للخط الخلفي لـ"الحوانين", الساعي لمواصلة عروضه القوية في دوري الممتازة خلال الموسم القادم.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي قدّم مستويات جيدة هذا الموسم في الدرجة الممتازة, بعدما حلّ في المركز الرابع برصيد 32 نقطة, وسبق له ضم أمير الكرد, وخالد دادر, وميمنة الناجي, وأمجد أبو عودة, وماجد بريك.