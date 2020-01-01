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اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس مساء اليوم

الخميس 07 مايو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس مساء اليوم


رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هذه الليلة اجتماعا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس، إن الاجتماع سيبحث الملف السياسي والتطورات المتعلقة به، وكذلك الملف الطبي ومستجدات جائحة كورونا، مشددا على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة خطوة الضم الاسرائيلية.

وفيما يتعلق بتصريحات المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا التي أطلقتها بشأن الولاية المكانية، أعرب عريقات عن أمله بأن يكون قرار الدائرة التمهيدية قريبا ويُصار لبدء فتح التحقيقات القضائية مع المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم.

وأكد أن الحل فيما يتعلق بمصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، هو فتح تحقيق قضائي في الاستيطان لأنه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.

وبشأن القرار الاسرائيلي ضم أجزاء من الضفة، أكد عريقات أن المطلوب من المجتمع الدولي منع هذه الخطوة والضغط من قبل دول العالم مثل روسيا والصين واليابان على حكومة الاحتلال بأنه اذا ما نفذت الضم فإن ذلك سيؤدي لعواقب وخيمة على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها.

هذا ووصف عريقات تصريحات السفير الاميركي لدى اسرائيل فريدمان والتي قال فيها إن الضم قرار اسرائيلي، وصفها بأنها تصريحات كاذبة ومرفوضة لأنها قائمة على صفقة القرن.

#الرئيس #اللجنة التنفيذية

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