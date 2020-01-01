إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو رفضًا لتشكيله الحكومة

القدس المحتلة / سما /

تظاهر نشطاء من اليسار الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمام منزل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، احتجاجًا على تشكيله الحكومة الجديدة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المتظاهرين كبّلوا أيديهم بـالأصفاد، احتجاجًا على استمرار حكومة نتنياهو.

ورفع المشاركون لافتات كتب فيها "المدعى عليه جنائيًا سيشكل حكومة وبدعم من أزرق - أبيض وبناءً على توصية الرئيس"، معتبرين أن ما يحدث انتهاك أخلاقي وتشويه للقيم التي قامت عليها "دولة إسرائيل"، من خلال السماح لنتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بتشكيل حكومة إسرائيلية.

وهتف الناشطون "هذه العائلة تلحق ضررًا بالبلاد".

ومن المقرر أن تنظم مساء السبت تظاهرة بدعوة من الحركة من أجل جودة الحكم، احتجاجًا على قرار العليا الإسرائيلية رفض الالتماسات المقدمة لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.