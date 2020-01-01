أبو نعيم يحذر من انهيار المنظومة الخدماتية ويعلن فتح معبر رفح

غزة / سما /

حذر توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، من انهيار المنظومة الخدماتية في القطاع، مع استمرار الحصار المشدد.

وقال أبو نعيم خلال احتفال تخريج فوج من ضباط كلية الرباط الجامعية، أن تأثيرات انهيار هذه المنظومة لن تقف عند حدود غزة، وستتحول إلى قوة لن يستطيع أحد تقدير حجم انفجارها أمام هذا الضغط الهائل الذي يعيشه السكان.

وأضاف "جائحة كورونا أضافت إلى الحصار حصارًا آخر، لكن غزة استطاعت أن تجعل من ذلك درسًا رغم قلة الإمكانات الصحية والمالية".

وطالب أبو نعيم، العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة وأن يقفوا إلى جانبه ويدعموه، محذرًا من أن ترك القطاع لوحده سيكون له أثر على الجميع.

وتابع "نحذر من أولئك الذين يقفون للناس أمام لقمة عيشهم، ونوجه مناشدة لكل من لديه حس إنسانية أن يوجه الدعم لمساندة أهلنا في الخارج والداخل".

وكشف أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين إلى القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم جميعًا إلى الحجر الصحي بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.