دي بروين يريد الانتقال إلى ريال مدريد .. زيدان السبب

وكالات / سما /

ادعت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ينوي الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف القادم إن قرر مغادرة ملعب الاتحاد.

وكان دي بروين قد ألمح قبل بضعة أيام إلى إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي هذا الصيف في حال لم يشارك الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ولن يفرط السيتزنز بنجمه البلجيكي بسهولة، حيث أن عقد اللاعب سينتهي عام 2023، مما يعني أن سعره في السوق سيكون مرتفعاً للغاية، وستواجه جميع الأندية الراغبة بضمه صعوبة كبيرة في عملية المفاوضات.

وبحسب تقرير نشره موقع ديفنسا سنترال الإسباني، هناك العديد من الأندية التي ستحاول استغلال الموقف من أجل التوقيع مع دي بروين الذي يراه الكثيرين أفضل لاعب خط وسط بالعالم في الوقت الراهن.

ويعد برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم البلجيكي، والتي تملك قدرة مالية لتحمل تكاليف الصفقة التي لن تقل عن 150 مليون يورو.

وادعى الموقع الشهير أن دي بروين إن قرر فعلاً مغادرة مانشستر سيتي، فهو يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على جميع الخيارات الأخرى، وذلك بسبب عشقه للمدرب الإسباني زين الدين زيدان الذي ما زال مثله الأعلى في عالم كرة القدم.