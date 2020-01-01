موقف باريس سان جيرمان من ضم أشرف حكيمي

وكالات / سما /

يعتزم نادي باريس سان جيرمان تعزيز صفوفه وخصوصاً مركز الظهير الأيمن في ظل اقتراب رحيل توماس مونييه هذا الصيف، وتم وضع أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند كهدف مبدئي.

سينتهي عقد مونييه في 30 يونيو القادم، ولا يبدو أن هناك نية لتمديد التعاقد معه من قبل النادي الفرنسي العاصمي إلى الآن، وسيبحث الظهير البلجيكي عن وجهة جديدة له في الدوري الإنجليزي.

وفي ظل افتراض رحيل مونييه فإن الهدف الأساسي لليوناردو مدير باريس سان جيرمان كان على فكرة التعاقد مع أشرف حكيمي.

لكن حسب صحيفة الأس الإسبانية فإن فرصة باريس ضعيفة للغاية في الفوز بخدمات اللاعب المغربي، حيث سيكون على ريال مدريد أن يُقيم مستقبله بعد إعادته من الإعارة.

فقد يكون لأشرف حكيمي دور أكبر عند العودة إلى خطط المدرب زين الدين زيدان بعد أن حقق قفزة كبيرة على مستوى الجودة في بوروسيا دورتموند، وفي حالة لم يستمر، فإن النادي الباريسي سيجد صعوبة كذلك في شراء عقده والذي سيُكلفه ما لا يقل عن 55 مليون.

لذلا، ووفقاً لنفس المصدر فإن باريس قرر عدم متابعة حكيمي، لأن النادي الفرنسي لن يقم هذا الصيف بإنفاق الأموال بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وسيستهدف لاعباً قد يكون التعاقد معه زهيد نوعاً ما على الجانب المادي مثل ماتيا دي شيليو لاعب يوفنتوس، إضافة إلى أن النادي قد يُفكر في تفعيل خيار شراء ماورو إيكاردي من إنتر ميلان.