لويس سواريز يرد على منتقديه بطريقة مثيرة!

وكالات / سما /

رد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني على الانتقادات التي وجهت إليه مؤخراً بطريقة مثيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و اقترب سواريز من العودة للمشاركة مع البارسا في المباريات بعدما أنهى برنامجه العلاجي بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في شهر يناير الماضي، و حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع البلوجرانا من الجهاز الطبي في ناديه.

و تساءل الجمهور حول حالة سواريز البدنية خلال منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى مرأى و مسمع سواريز بعدما انتشرت صور له من اليوم الأول في مركز تدريبات البارسا الثلاثاء.

و ألمح بعض المنتقدين إلى حالة سواريز البدنية السيئة ما جعل سواريز يظهر في فيديو نشرته زوجته صوفيا بالبي على إنستجرام و قالت ” من الرائع رؤيتك من جديد مع أكثر شيء تحبه (تقصد كرة القدم )”.

و شارك سواريز ما نشرته بالبي، من خلال ” ستوري ” في حسابه عبر إنستجرام ، و برفقة الصورة نشر وجهين تعبيريين حسبما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أحدهما لفم مغلق مفاده مطالبة المنتقدين بالصمت في حين كان الآخر بمثابة تفكير أو اندهاش مما يقال عنه.