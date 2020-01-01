التنمية الاجتماعية والاغاثة الاسلامية تختتمان توزيع طرودا الايتام بمحافظة نابلس

نابلس / سما /

اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية بنابلس، وبتمول من الاغاثة الاسلامية فرنسا، توزيع الطرود الغذائية الخاصة بأسر الأيتام، التي تأتي ضمن برنامج موسمي للمساعدات تموله الاغاثة الاسلامية فرنسا.

وكانت عملية التوزيع بدأت منذ التاسع عشر من شهر نيسان المنصرم واستمرت لمدة 14 يوما شملت خلالها عملية التوزيع مختلف أسر الايتام المسجلة ضمن بيانات وزارة التنمية الاجتماعية في كل مناطق محافظة نابلس وقراها ومخيماتها.

مدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري أوضحت أن عملية التوزيع تمت بالتعاون بين لجان طواريء وزارة التنمية الاجتماعية الموزعة في مختلف مناطق المحافظة بالتعاون مع لجان الطواريء والمجالس المحلية في كافة القرى.

واضافت المصري ان المساعدات تم تأمينها للأيتام وعائلاتهم وعددهم 692 يتيم من مختلف انحاء المحافظة، مع مراعاة شروط السلامة حتى تصل هذه الطرود بأمان لتلك العائلات، تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية و الاغاثة الاسلامية مكتب فلسطين."

وأكدت المصري ان التعاون بين وزارة التنمية بمديرياتها ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وثيق وتكاملي لدعم صمود العائلات المستورة وخاصة الأيتام بمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج موسمي مخصص لشهر رمضان من كل عام وأن العام 2020 اختير لتغطية أيتام محافظة نابلس وسبقه العام المنصرم أيتام محافظة سلفيت.