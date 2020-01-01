  1. الرئيسية
  2. الصحة

طبيب مصري يشرح تزايد حالات الموت المفاجئ

الخميس 07 مايو 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب مصري يشرح تزايد حالات الموت المفاجئ


القاهرة /وكالات/

قال عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان، إن الموت المفاجئ - وهو حسب أحد الأحاديث النبوية من علامات الساعة- يعود لاعتلالات قلبية قد تكون دون أعراض واضحة.

وقال شعبان خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد "المرض لا يقصر عمرا لكنه سبب، و الموت المفاجئ زاد الفترة الأخيرة وأحد الأحاديث النبوية ذكرت أنه من علامات الساعة".
وتابع: "مفهوم الموت المفاجئ يختلف عن الموت المفاجئ بسبب التوقف القلبي"، مقترحا تسجيل حالات الموت المفاجئ بالسكتة القلبية بمصر لتحديد إحصائية دقيقة.

وجزأ الطبيب المرضى المحتملين لمجموعتين وهم لمن يقل عمره عن 35 ومن يزيد عن هذا العمر  قائلا : "من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما اختلال كهرباء القلب نتيجة مشكلة بعضلة القلب، وحالات كثيرة منها لا تعرف إلا بعد الوفاة، كونها لا يظهر عليها أعراض في بعض الحالات، وهو ما يؤكد أهمية إجراء رسم القلب"، مشيرا إلى أن حالات الموت بسبب الخلل الكهربائي تحدث كثيرا خلال النوم.
وأردف: "من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما أيضا الخلل في عضلة القلب ووجود تضخم في البطين الأيمن".

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة "بن جاسم" تفتح باب التكهنات...ماذا حدث في قطر؟

الصحة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة و تعافي 54 حالة بالضفة

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

اصابات بينها خطيرة جراء انفجار وقع في ارض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة

بشكل غامض .. أطباء روس يقفزون من النوافذ بسبب كورونا

الحكومة تكشف عن اجراءاتها التدريجية الجديدة وفق معايير صحية مشددة لمواجهة كورونا

سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا تجتاح العالم وتصعّب تطوير لقاح ضده!

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

هآرتس : أزمة كورونا ضاعفت من صعوبة الوضع بغزة

وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية بالخليل

"الصحة العالمية" : "كورونا" سيدخل غزة لا محالة ومظاهر الاستهانة خطر

860x484 (4)

صُوَر : أول ولادة لأُم مصابة بـ"كورونا" في مجمع فلسطين الطبي

بينيت لإيران : ستواجهون فيتنام جديدة إذا لم ترحلوا من سوريا