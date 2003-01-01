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بومبيو لا يستبعد أن تقترح واشنطن بديلا لمنظمة الصحة العالمية

الخميس 07 مايو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو لا يستبعد أن تقترح واشنطن بديلا لمنظمة الصحة العالمية


واشنطن / وكالات /

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن بلاده لا تستبعد طرح نوع من البدائل لمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها الجانب الأمريكي بالفشل في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق رده على سؤال، خلال حديث لقناة "فوكس بيزنس"، حول هل تؤيد بلاده تشكيل منظمة جديدة لتتحمل المهام التي تنفذها منظمة الصحة العالمية حاليا، قال بومبيو، إن الإدارة الأمريكية "تحاول تقييم الوضع وتحديد أفضل التدابير اللاحقة".  

وأضاف: "وضع الرئيس دونالد ترامب، هدفا محددا واضحا أمامنا: لا يجوز السماح لمنظمة الصحة العالمية بالفشل مرة أخرى. لا يجوز أن تتلقى منظمة الصحة العالمية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، إذا لم تكن قادرة على تنفيذ مهامها ووظائفها".

وقال بومبيو: "نحن نعمل لتنفيذ المهمة، كيف سيبدو ذلك؟ لقد قمنا بشيء من هذا القبيل في إطار خطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز"، في إشارة إلى مبادرة أطلقها عام 2003 الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة تعرف "كيف يجب العمل في مجال الرعاية الصحية الدولية".

ووفقا له، يعتزم الجانب الأمريكي "إيجاد طريقة" تكون بها الولايات المتحدة، "كما هو الحال دائما، الطرف الرائد في مجال صياغة الإجراءات في مجال الصحة الدولية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "منظمة الصحة العالمية ببساطة لم تنجح في تنفيذ المهمة الموكلة إليها. وكما قال الرئيس ترامب: إذا كانت منظمة دولية تعمل، فهذا أمر جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن نشارك فيها".

المصدر: تاس

#بومبيو #منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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