يوميات فيروس

رام الله /سما/

إعداد: د. صبري صيدم

أهم الأخبار

- حاكم نيويورك لترمب: استراتيجيتك للإنقاذ ستقضي علينا جميعاً.

- مسؤول أمريكي بارز يفضح ادعاءات ترامب وإدارته حول منشأ فيروس كورونا، مؤكداً أن الأدلة العلمية المتوفرة تدل على أن هذه السلالة الجديدة لها أصل طبيعي وتنحدر من عالم الحيوانات.

- رئيسة مجلس النواب الأمريكي: على ترمب أن يرتدي كمامة حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي.

- وزير الصحة التركي: سيطرنا على وباء كورونا.

- الكرملين: الاتهامات الأمريكية ضد الصين و"الصحة العالمية" تأتي في وقت غير مناسب.

- ارتفاع حاد في الوفيات اليومية والإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا.

- معظم الأفارقة "سيجوعون إذا اضطروا للبقاء في بيوتهم 14 يوماً"

- بريطانيا: استقالة المستشار العلمي للحكومة لخرقه تدابير الوقاية.

-الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجياً، لكن يجب إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذيها. إلاَّ أَنها تحَذر: العودة للإغلاق واردة.

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