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الجيش الإسرائيلي: منتدى دولي لقادة القوات الجوية

الخميس 07 مايو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: منتدى دولي لقادة القوات الجوية


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه عقد يوم أمس الأربعاء، منتدى لقادة القوات الجوية من 14 دولة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن المنتدى ناقش كيفية تمكن القوات الجوية للدول المشاركة في المؤتمر، من الحفاظ على الكفاءة التشغيلية خلال معركة فيروس كورونا.

والدول التي شاركت هي: إيطاليا، الولايات المتحدة، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، اليونان، النرويج، إسبانيا، فرنسا، قبرص، وكرواتيا.

وأكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين بأن القوات الجوية الإسرائيلية ستستمر في التعاون العملياتي الدولي بشكل روتيني وطارئ لحماية "دولة إسرائيل"، وفق قوله.

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