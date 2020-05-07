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أسعار الخضروات والفواكه

الخميس 07 مايو 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس 7-5-2020:

الخضروات:
—-
بامية: 28 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل
زيتاني: 15 شيكل
البندورة: 8 ك = 10 شيكل
بندورة صغيرة: 1ك = 1 شيكل
خيار بلدي:  5 ك = 10 شيكل
الخيار حمامات: 1 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل
ليمون: 1ك =  4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية:  7 ك = 10 شيكل
كوسا: 5 – 6 ك = 10 شيكل
فليفلة: 6 شيكل
ملوخية: 5 ك = 10 شيكل
فاصولياء: 1ك = 6 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 4 شيكل
خروش: 3 شيكل
بنجر: 1ك =  3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
لفت: 1ك = 1 شيكل
زهرة: 2 – 3 شيكل
ملفوف: 2 – 3 شيكل
—-
الفواكه:

عنب: 12 شيكل
بطيخ: 1ك = 3.5 شيكل
شمام : 1ك = 4 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
موز: 1ك = 4 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
تفاح أمريكي: 6 – 7 شيكل
أجاص: 4 شيكل
جوافة: 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك =  7 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4  ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 5 – 8 ك = 10 شيكل
خرشوف: 4 شيكل
بوملي: 2 شيكل

#الخضروات

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