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مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الكرمة جنوب بيت لحم

الخميس 07 مايو 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، المئات من أشتال الكرمة في أراضي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن مستوطني "افرات" قاموا باقتلاع 450 شتلة كرمة تعود للمواطن ابراهيم سليمان صبيح.

واضاف بريجية، ان المواطن صبيح يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا واضحا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاعتداءات على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، والتي تمثلت باقتلاع وتقطيع المئات من أشتال الكرمة وأشجار الزيتون، اضافة الى نصب بيوت متنقلة وخيم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

#مستوطنون

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