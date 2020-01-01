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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 07 مايو 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس، على صدر صفحاتها الأولى موقف الرئاسة الفلسطينية الرافض والمندد بتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل حول تسريع الاعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

كما تناولت مصادقة الاحتلال على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية قرب بيت لحم "لتعزيز كتلة غوش عتصيون الاستيطانية الكبرى".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن"

مركزية فتح: وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب ووباء كورونا أفشلت كل المؤامرات

"التربية" تختتم استعداداتها لامتحان التوجيهي

الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة شرط الحبس المنزلي وعدم التواصل مع السلطة الوطنية ويعتقل أمين سر "فتح" في الجلزون

الكيلة: تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من "كورونا"

السعودية تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية

26 أسيراً غيبتهم سجون الاحتلال عن الموائد الرمضانية لأكثر من 27 عاما

سلطة النقد تطلق برنامج "استدامة" بحجم 300 مليون دولار

"الأيام":

الاحتلال يصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية قرب بيت لحم "لتعزيز كتلة غوش عتصيون الاستيطانية الكبرى"

فريدمان يحض إسرائيل على المسارعة للضم: غير مطالبة بالموافقة على قيام دولة فلسطينية

الرئاسة: تصريحات فريدمان كاذبة وقرار الضم قائم على "صفقة القرن"

تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة و54 حالة تعاف جديدة في مناطق بالضفة والقدس

"العليا" الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو – غانتس

غنام: لا صحة للأنباء حول هرب مشتبه بالإصابة بـ"كورونا" من مخيم قدورة

تفاوت في أسعار الكمامات في السوق مع قرار حكومي بتغريم من لا يرتديها

"القدس":

واشنطن تطالب القيادة بتصور واضح وخرائط لحل القضية الفلسطينية كشرط لعدم الاعتراف بالضم

الاحتلال يقصف موقعين بالقطاع دون وقوع إصابات

المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

مجلس الوزراء يدعو للتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة

الكيلة: تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا

الاحتلال يفرج عن اللواء بلال النتشة بشرط الحبس المنزلي وعدم التواصل مع السلطة

#الصحف الفلسطينية

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