إسرائيل: إعادة فتح المراكز التجارية والأسواق والصالات الرياضية اليوم الخميس

القدس المحتلة / سما /

من المقرر إعادة افتتاح المراكز التجارية والأسواق الخارجية والقاعات الرياضية، صباح اليوم الخميس في إسرائيل، مع استمرار انخفاض عدد الإصابات بوباء كورونا ف.

ويتوجب على المؤسسات التجارية والأسواق والقاعات الرياضية الامتثال للعديد من التدابير الصحية، مثل الحد الأقصى لعدد الأشخاص المصرح لهم بالتواجد داخل المحل اعتمادا على حجم المتجر، واحترام مسافة مترين بين كل العاملين والزبناء.

كما سيُطلب منهم تثبيت لافتة عند مدخل كل المحلات، تحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول، مع وضع أرقام تسلسلية لأشخاص الذين ينتظرون في الخارج، مع علامات يشير إلى المسافات التي يجب احترامها وتوفير مطهر مائي للعملاء في مواقع مختلفة في المراكز التجارية.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يمكن السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق الخارجية في وقت مبكر من اليوم الخميس، بينما يمكن أن تدخل جوانب أخرى من الخطة حيز التنفيذ يوم الجمعة. وتشمل الخطة إلغاء الحظر على الابتعاد أكثر من 100 متر من المنزل، باستثناء نشاطات محددة، وكذلك السماح بإعادة فتح المكتبات، القاعات الرياضية، الرياضات المائية، المحميات الطبيعية، المتنزهات والعلاجات غير الطبية.

وومن جهتها ستبقى زيارة الشواطئ محظورة، باستثناء القيام بنشاطات رياضية مائية. وستستأنف المسابح العمل، ولكن فقط للرياضيين المحترفين أو لأغراض العلاج.

وأفادت التقارير أنه سيتم السماح باستئناف العلاج النفسي، حتى بدون أقنعة الوجه، إذا تم الحفاظ على مسافة ثلاثة أمتار بين المعالج ومتلقي العلاج.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي"12" ، قد توافق الحكومة أيضا على الإنهاء الفوري للحظر المفروض على زيارات الأقارب من الدرجة الثانية، بما في ذلك الأجداد، والسماح بتجمعات تصل إلى عشرة أشخاص. وفي جميع المواقف الاجتماعية، يجب الالتزام بمسافة المترين ووضع الأقنعة.

وقال مكتب وزير الداخلية أرييه درعي إن "مجلس الوزراء من المقرر أيضا أن يوافق على اجراء حفلات الزفاف مع ما يصل إلى 50 مشاركا، ابتداء من الأحد المقبل، والتجمعات التي تصل إلى 20 شخصا في الأماكن العامة".

والتجمعات لأكثر من شخصين ممنوعة حاليا باستثناء العمل والصلاة، والتي لها قيود محددة. وقيم للإسرائيليين تجنب لقاء أي شخص من خارج أسرهم، بما في ذلك في الأعياد، مع تعليمات محددة بعدم زيارة الأجداد، الذين قد يكونون أكثر عرضة لفيروس كورونا.

وذكرت التقارير أنه سيتم السماح للأحداث الرياضية والمطاعم باستئناف العمل فقط في منتصف يونيو.

وقالت التقارير إن الحكومة سيكون لديها السلطة لإعادة فرض القيود في مناطق معينة في حالة تجدد تفشي المرض، لتجنب إغلاق البلد بأكمله مرة أخرى.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن إجراءات تخفيف القيود مساء الاثنين، الذي رفع بالفعل حدود 100 متر حول المنزل.