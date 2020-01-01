شاهد : حمد بن جاسم ينشر صورة من الحجر.. ماذا فعل؟

وكالات

نشر وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، صورة له مع ابنه فلاح بالحجر الصحي.



ويظهر عم أمير قطر، في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، ممسكا برأس ابنه ويقوم بحلاقة شعره، وكتب: "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي".



وأضاف في تعليق طريف على الحلاقة، "بس ماراح أرويكم النتيجة النهائية".



وتأتي هذه الصورة بعد أيام من، إشاعات تناقلتها حسابات عبر تويتر، بوقوع انقلاب في دولة قطر ووقوف الشيخ حمد بن جاسم وراءه، وهو ما نفاه القطريون وأكدوا فبركة المقاطع المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.