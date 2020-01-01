مقتل فلسطيني من النقب برصاص الشرطة الإسرائيلية في بئر السبع

القدس المحتلة / سما /

قتلت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، فلسطينيًا من بدو النقب، خلال مطاردة لمجموعة من الأشخاص في بئر السبع.

وادعت الشرطة - وفق موقع يديعوت أحرونوت - أن القتيل كان ضمن مجموعة تعمل على سرقة سيارة من المدينة.

وزعمت الشرطة، بأن هذه المجموعة تعمل مؤخرًا على سرقة سيارات وتنقلها إلى الضفة الغربية.

وحاولت الشرطة تبرير جريمتها بزعم أن عناصرها أطلقوا النار لحماية أنفسهم من خطر لحق بهم بعد أن قام أفراد المجموعة بالاصطدام عمدًا بسيارات الشرطة وبعض الإسرائيليين خلال ملاحقتهم، ما تسبب بإصابة شرطي بجروح طفيفة.