الخارجية: عودة 21 مواطنا مقدسيا إلى أرض الوطن

رام الله / سما /

أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بملف العالقين المقدسيين، عودة 21 مواطنا مقدسيا هذا اليوم، كانوا ضمن العالقين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن فريقها تابع باهتمام بالغ أوضاع العالقين المقدسيين من جميع النواحي، وتم التنسيق ما بين الأهالي وسفارة دولة فلسطين في عمان والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن العالقين العائدين الـ21 من حملة الهوية المقدسية وجواز السفر الأردني المؤقت.

ولفتت إلى أن فريق العمل يتابع من أجل تأمين عودة العالقين المقدسيين من حملة الجواز الأردني الدائم من خلال التواصل المباشر مع سفارة دولة فلسطين في عمان، حيث تم تذليل جميع العقبات أمام عودتهم في القريب العاجل.