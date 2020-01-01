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غنام: تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

الخميس 07 مايو 2020 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غنام: تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية


رام الله / سما /

 أكدت محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم، أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، وبالشراكة والتنسيق مع جهات الاختصاص، ستكثف من جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت بالتعليمات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وبيّنت أن هذه الجولات ستتم وفق برنامج أُسبوعي لتشمل كافة القطاعات التي يسمح لها بالحركة والعمل خلال حالة الطوارئ.

وكانت غنام عقدت، اليوم، اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ الرقابة والتفتيش والالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة للمواطنين والشركات والمهن والمركبات التي يسمح لها بالعمل خلال حالة الطوارئ المعلنة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وضم الاجتماع، الذي عقد في مقر المحافظة، مدراء وممثلين عن مديريات الصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات.

ودعت غنام المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة والقفازات، وعدم التجمع والاكتظاظ، إضافة إلى اتباع وسائل الوقاية والتعقيم، للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

#محافظ رام الله #ليلى غنام #كورونا

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