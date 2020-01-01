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"حماس" تدعو لمرحلة جديدة من المواجهات رداً على مشروع "الضم" الإسرائيلي

الأربعاء 06 مايو 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو لمرحلة جديدة من المواجهات رداً على مشروع "الضم" الإسرائيلي


غزة / سما /

 دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة مشروع "الضم" الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح اليوم الأربعاء "‏مشروع الضم في الضفة الغربية أخطر عملية تهويد للأرض الفلسطينية، ويمثل سرقة 38 % من أراضي الضفة ومنح شرعية إسرائيلية مزيفة على 70 % من المستوطنات.

وطالب القانوع السلطة الفلسطينية بالانسحاب من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية.

وفي 20 نيسان/أبريل الماضي، وقع رئيس وزراء الاحتلال نيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهراً. وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه "بدءا من الاول من تموز/ يوليو المقبل، يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى صفقة القرن) بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم التصديق عليه".

وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وأراضي فلسطينية شاسعة في محيطها.

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