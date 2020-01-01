الهباش ينعى الشيخ الطبلاوي نقيب القراء في مصر

رام الله / سما /

نعى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية العلامة الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء في جمهورية مصر العربية وأحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في العالم في العصر الحديث ، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاماً قضاها في طاعة الله وخدمة كتابه الكريم.

وأضاف الهباش في بيان النعي ان الشيخ الطبلاوي - رحمه الله – دخل في كل بيت من بيوت المسلمين من خلال صوته العذب وتلاوته القرآن الكريم على مدى العقود الماضية وله مكانة في نفوس المسلمين بكافة بقاع العالم وستبقى ذكراه خالدة في نفوسهم من خلال تلاواته الرائعة لآيات كتاب الله عز وجل .

وتقدم قاضي القضاة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين حول العالم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان، وحسن العزاء .