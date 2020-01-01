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"المبادرة" تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

الأربعاء 06 مايو 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المبادرة" تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل


رام الله / سما /

 قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن المبادرة قامت بالإتصال بعدد من قادة وممثلي الأحزاب الدولية و خاصة بعض الأحزاب الحكمة في الدول الأوروبية و طالبتها بإعلان فرض العقوبات على إسرائيل لردع حكومتها عن مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وقال البرغوثي إن إسرائيل لا تعبأ ببيانات الإدانة أوالإستنكار و أن الشئ الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فيها أن ترى الفلسطينيين موحدين في قيادة موحدة ، وأن تجابه حملة من المقاطعة و فرض العقوبات عليها.

ووصف البرغوثي تصريحات السفير الأمريكي فريدمان، أحد مهندسي صفقة القرن، المؤيدة للضم و التهويد بالوقاحة .

و حذر البرغوثي من الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو والمخصصة لمناقشة خرائط و تفاصيل مخططات الضم الخطيرة مع نتنياهو وغانتس.

وأكد البرغوثي أن هذه المخططات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني و لن توقف نضاله ضد الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي و لكنها أنهت أوهام الماضي بامكانية التفاوض والوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية .

#المبادرة الوطنية #اسرائيل

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