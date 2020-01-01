غزة.. "الأزهر" تشهد مناقشة أول أطروحة دكتوراه الأحد المقبل

غزة / سما /

من المقرر أن تشهد جامعة الأزهر - غزة، يوم الأحد المقبل (10/5)، مناقشة أول أطروحة دكتوراه في تخصص الكيمياء، بقاعة بيسان، الكائنة في الحرم الشرقي، الذي يضم الكليات العلمية، وذلك برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس أمنائها الدكتور خليل أبو فول.

وأعرب رئيس الجامعة أ.د أحمد التيان، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، الذي تُسطره "الأزهر" لأول مرة في تاريخها، مستبشراً بمستقبلٍ واعد يعود بالنفع على الأجيال والمجتمع الفلسطيني.

وأشار أ.د التيان إلى أن أطروحة الدكتوراه للباحث إياد درويش الكاشف، الذي ركز في دراسته على استحداث طريقة لتحضير أقطاب انتقائية لتقدير بعض الأدوية المستخدمة في علاج السرطان مثل (5-فلورويوراسيل و الجيمسيتابين و الداكربازبن)، ودراسة العوامل المؤثرة في فعالية الأقطاب المصنعة.

كما أشار إلى أن الباحث أجرى تطبيقات على عينات بول تجريبية تم حقنها بهذا العقار، والمستحضرات الدوائية المحتوية على هذا العقار.

ولفت أ.د التيان إلى أن الجامعة حاصلة على اعتماد لبرنامج دكتوراه في الكيمياء، وبرنامج دكتوراه آخر في الاقتصاد والعلوم الإدارية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية، وبرنامج دكتوراه ثالث في تكنولوجيا المياه، بالشراكة مع الجامعة الإسلامية.

ونوه إلى أن الجامعة لديها كفاءات وطاقات أكاديمية تؤهلها أن تفتتح برامج دكتوراه في تخصصات عدة، ولديها بالفعل خطط وبرامج جاهزة للاعتماد، إلا أن الأزمة المالية، التي تشهدها الجامعة تحول دون إنفاذها.

ويأمل رئيس جامعة الأزهر - غزة، أن تنتهي جائحة "كورونا" عمّا قريب، وما صاحبها من أزمات، وتنعم البشرية بأجواء صحية، تجعلنا نواصل مسيرتنا كما في السابق، فهذه الأجواء تُعيق بدون شك، عمل الجامعة، وبرامجها، وخططها التطويرية، شأنها شأن باقي الصروح الأكاديمية عالمياً.