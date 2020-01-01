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الضابطة الجمركية والتوجيه السياسي يطلقان مبادرة بعنوان : "تسوقوا بأمان"في نابلس

الأربعاء 06 مايو 2020 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية والتوجيه السياسي يطلقان مبادرة بعنوان : "تسوقوا بأمان"في نابلس


نابلس / سما /

اطلق جهاز الضابطة الجمركية والتوجيه السياسي اليوم في محافظة نابلس مبادرة جديدة بعنوان تسوق بأمان وذلك بالشراكة مع الشرطة ومديرية الصحة بالمحافظة
وتأتي هذه الحملة التوعوية بالتزامن مع الإعلان الأخير لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، بضرورة الموائمة بين الحرص على صحة الناس كأولوية، وبين تشغيل المرافق الإقتصادية،
وذلك من خلال توعية المواطنين بضرورة التقيد الصارم بالتدابير والتعليمات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ومنعا للإزدحام أو التدافع الذي قد يؤدي إلى إنتشار الفايروس كورونا المستجد.

وتشتمل هذه المبادرة، التي تستمر لمدة أسبوعين، على برامج وأنشطة لتحفيز المواطنين على الإلتزام بالإرشادات الصحية ضمن الإجراءات الاإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان عدم إنتشار العدوى بين المواطني وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما تشتمل أيضا تعليمات وإرشادات خاصة فيما يتعلق بترك "مسافة أمانة" بين المواطنين المراجعين للبنوك والتسوق من المحال التجارية، بتباعد بين الشخص والآخر بما لا يقل عن متر ونصف. والحرص على إنتظام الدور أثناء الشراء من الأسواق، أو مراجعة البنوك. 
حيث تم توزيع برشورات، ووضع ملصقات توعوية على أبواب الصرافات الآلية للبنوك ومحطات الوقود والأسواق التجارية والمخابز في المحافظة.

#الضابطة الجمركية #نابلس

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