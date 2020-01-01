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الاردن: إصابتان بفيروس كورونا لسائقي شاحنتين

الأربعاء 06 مايو 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: إصابتان بفيروس كورونا لسائقي شاحنتين


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن، إحداها لسائق من جنسية عربية، وحالة في محافظة المفرق لسائق كان قد عاد من الخارج قبل أسبوعين.

وأكد جابر خلال الايجاز الصحفي، مساء اليوم الأربعاء، إجراء الفحص للسائق الأردني عند عودته للمملكة قبل 14 يوما، وتم التأكد اليوم من اصابته بفيروس كورونا وتم عزله في أحد المستشفيات المعتمدة.

وقال إن فريق تحرك لعزل المنطقة التي يوجد بها منزل السائق، ويتم حاليا فحص المخالطين ومخالطي المخالطين.

وأضاف أن حالتي شفاء سجلت اليوم، حالة في مستشفى الملك المؤسس، وحالة في مستشفى الأمير حمزة، ويوجد 58 حالة في المستشفيات، فيما أصبح عدد الحالات التراكمي 473 شخصا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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