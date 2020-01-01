لقاء يناقش مشكلة نقص المياه في عدد من قرى جنوب نابلس

نابلس / سما /

عقد في بلدية نابلس لقاء تم خلاله مناقشة مشكة نقص مياه الشرب في عدد من قرى جنوب المحافظة.

وشارك في اللقاء رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، وعضوا المجلس البلدي سماح الخاروف والمهندسة ريما عرفات، ورئيس دائرة الصرف الصحي المهندس عماد المصري، وأمين سر حركة "فتح" جهاد رمضان، ومدير عام الحكم المحلي ورئيس مجلس تسيير أعمال مجلس الخدمات المشتركة عبد الكريم سعيد، الى جانب ممثلي المجالس المحلية لعدد من قرى جنوب المحافظة.

وأوضح طبيلة أن البلدية ستدرس إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لتزويد القرى المذكورة بكميات إضافية من المياه، وأنها لن تتوانى عن تقديم المساعدة، مؤكداً على ضرورة استبدال مضخة بئر أودلة بهدف رفع الكفاءة الانتاجية لهذه البئر وحل المشكلة جذرياً.

وأضاف طبيلة أنه سيتم عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب.