القواسمي : فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

رام الله / سما /

رد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي على تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الاسرائيلي بالقول : إن تصريحات فربدمان عنصرية مقيته، وهي تعبر عن نهح و منظومه صهيونية حاقده ، وهو يستهزأ بالإجماع الدولي الرافض لسياسة الضم والاستعمار

وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سييدافعون عن أرضهم ووطنهم فلسطين، ولن نستسلم لسياسة الهيمنه والعربدة، ولن نقبل بسياسة الأمر الواقع، وأن حقنا في فلسطين تاريخي وأبدي ونحن الفلسطينيون الكنعانيون باقون في وطننا فلسطين وهم راحلون.