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الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقية لتأجير طائرات "هيرون" التجسسية لليونان

الأربعاء 06 مايو 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقية لتأجير طائرات "هيرون" التجسسية لليونان


القدس المحتلة / سما /

وقع مدير عام وزارةالجيش أودي آدم ورئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع اليونانية أول اتفاقية لاستئجار طائرات "هيرون" التجسسية الإسرائيلية ، التي تم تطويرها في شركة صناعة الطيران.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه في ضوء أزمة كورونا تم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين عبر الإنترنت وكجزء من الصفقة، ستؤجر وزارة الجيش للجيش اليوناني نظام هيرون في تكوين بحري لمدة ثلاث سنوات، مع خيار شراء النظام في نهاية الفترة.
 
وتعتبر طائرات هيرون دون طيار مجهزة برادارات نهارية وليلية وتجري اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتعمل في مهمام دوريات البحرية ، وحماية الحدود البحرية والبرية،  ومراقبة العبور غير المشروع للسلع والأشخاص، والبحث والإنقاذ والإدارة الكوارث الطبيعية.
 
ويعمل نظام هيرون في الجيش الإسرائيلي والعديد من البلدان الأخرى حول العالم منذ عقود، وقد أثبت النظام فاعليته في اليونان.

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