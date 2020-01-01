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ابو هولي: شؤون اللاجئين تقدم معدات وشرائح فحص كورونا لمستشفى الهمشري في صيدا

الأربعاء 06 مايو 2020 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: شؤون اللاجئين تقدم معدات وشرائح فحص كورونا لمستشفى الهمشري في صيدا


بيروت /سما/

ساهمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بدعم مستشفى الهمشري بمعدات طبية وشرائح تحليل فيروس كورونا بقيمة 11600 دولار امريكي .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ان المساهمة المالية لمستشفى الهمشري تأتي في اطار دعم المستشفى ورفع قدراتها وإمكانياتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

ولفت الى انه المساهمة تأتي بناء على توجيهات رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس بتقديم كل ما يلزم من امكانات في سبيل تخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان لما لها من خصوصية واعتبار احتياجاتها ذات اولوية في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واشار الى ان مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التحق بالمستشفيات اللبنانية في ظل الوضع الصحي الطارىء بسبب فيروس كورونا وهو احد المشافي الرئيسية التي تستقبل الحالات المرضية والحالات المشتبه اصابتها بالفيروس من المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية "الاونروا".

وقال ان دعم المستشفى بشرائح تحاليل الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا تهدف الى تمكين المستشفى التعاطي مع أي حالة طارئة تتعلق بتفشي هذه الجائحة الخطيرة وحماية اللاجئين منها خاصة وان المخيمات الفلسطينية تعد من اكثر الاماكن اكتظاظاُ وفقراً في العالم وتفتقر من الخدمات الاساسية بما في ذلك الخدمات الصحية.  

واكد د. ابو هولي بأن دائرة شؤون اللاجئين ستسخر كل امكانياتها لخدمة اهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان .

من جهته شكر مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض ابو العينين خلال تسلمه معدات فحص فيروس كورونا  وشرائح التحليل من مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض في مبنى المستشفى في مدينة صيدا ظهر اليوم سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على هذه المساهمة في ظل ما تعانيه المستشفى من نقص في شرائح تحاليل فيروس كورونا وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية على مختلف  الأصعدة.

واشاد بدور دائرة شؤون اللاجئين في لبنان من خلال متابعتها المتواصلة لأهلنا اللاجئين في المخيمات ومساهمتها بشكل كبير في تخفيف معاناتهم .

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