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"شؤون المرأة" و"التربية" توقعان اتفاق الإطار المرجعي لمتابعة قضايا النوع الاجتماعي بالتعليم

الأربعاء 06 مايو 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، اتفاق الإطار المرجعي للجنة المتابعة لقضايا النوع الاجتماعي في قطاع التعليم، لما في ذلك من أهمية بالتنسيق والتكامل بين الوزارتين؛ لترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والقيم الوطنية والتربوية وحقوق الإنسان.

ويأتي توقيع الإطار توحيداً للجهود المبذولة لتطوير بيئة التعليم، بما ينسجم مع حقوق الإنسان ومعايير النوع الاجتماعي، وتقديم الرأي والمشورة لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع التربوي.

وأكدت حمد أنه وفي ظل جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاق للمؤسسات التربوية زادت الأعباء على كاهل النساء لمواكبة النمط الجديد في تعليم الأطفال والذي يتمثل في التعلم عن بعد، والآليات الجديدة التي تحتمها مرحلة الجائحة، في متابعة التعلم من المنزل من خلال برامج تعليمية محوسبة.

وشدد عورتاني أهمية إبرام هذا الإطار الذي يجسد حالة التكامل والشراكة بين الوزارتين؛ وتركيزهما على الإدماج الرشيد والمستدام لمبادئ وقضايا النوع الاجتماعي في المنظومة التعليمية، ومأسسة الجهود خاصة في ظل المشهد الكوروني الذي يتطلب التعاطي مع كافة المتغيرات التي خلفها على بنية المؤسسات والقطاعات المختلفة.

#قضايا النوع الاجتماعي

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