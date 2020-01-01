الاحتلال يحتجز عددا من المتطوعين على حاجز للمحبة شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من المتطوعين العاملين على حاجز المحبة على المدخل الرئيس لقرية كيسان شرق بيت لحم، كما استولت على اعلام فلسطينية كانت مثبته بالمكان.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، بأن قوات الاحتلال قامت بازالة الاعلام والاستيلاء عليها، كما هددت المتطوعين بضرورة ترك الحاجز وعدم العودة اليه مرة اخرى والاسيتعرضون للاعتقال، بحجة أن الحاجز قريب من الشارع الرئيس الذي يمر منه المستوطنون اضافة لقربة من مستوطنتي معالي عاموس وايدي هناحل.

واضاف غزال أن المتطوعين تعرضوا للحجز واخضعوا للتحقيق بعد الاستيلاء على هوياتهم الشخصية وهواتفهم الخلوية.