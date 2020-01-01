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"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة وتغلق ثلاثة محلات تجارية مخالفة في أريحا

الأربعاء 06 مايو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة وتغلق ثلاثة محلات تجارية مخالفة في أريحا


أريحا /سما/

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وغير ملتزما بالشروط الصحية.

وأغلقت طواقم الوزارة ومحافظة اريحا والأغوار والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ثلاثة محال تجارية لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، كما اتلفت وضبطت ما يقارب طنا من السلع التالفة.

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 28جولة رقابية على المحلات التجارية، شملت 237 محل تجاري تم خلالها اخطار ستة محلات لتصويب وضعهم القانوني.

وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، وحتى اليوم بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 117 مخالفاً وإغلاق 77 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

#الاقتصاد الوطني #طوارئ

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